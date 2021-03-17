Путин призвал уделить особое внимание борьбе с коррупцией

Президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры в среду, 17 марта, заявил, что серьезное внимание стоит уделить борьбе с коррупцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в первую очередь это необходимо сделать в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставления госуслуг, использования муниципального и государственного имущества.

Глава государства подчеркнул, что необходимо вовремя замечать несоответствие расходов муниципальных и госслужащих, их доходов.

Также он отметил, что немаловажен вопрос об улучшении механизмов возврата из-за границы активов, полученных преступных путем.

«Прошу эффективно использовать возможности межведомственной рабочей группы, созданной недавно под эгидой Генеральной прокуратуры как раз для координации это работы», — сказал президент.

В январе текущего года Путин напомнил, что приоритетными задачами Генпрокуратуры являются выявление и устранение нарушений социальных прав людей, особенно наиболее уязвимых категорий граждан, наращивание усилия в борьбе с экстремизмом и преступностью, а также жесткое пресечение коррупции и нецелевого расходования бюджета.