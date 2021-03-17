В СПЧ выступили против отмены моратория на смертную казнь в России

Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Точенов выступил против возвращения смертной казни в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, граждане вспоминают о смертной казни в те моменты, когда совершаются громкие преступления, или кто-то из ранее осужденных опасных преступников выходят на свободу.

«На мелочь мы не обращаем внимание, а на серьезные вещи мы смотрим, конечно. И, когда выходят на свободу системные насильники и убийцы, это вызывает вопрос, а что дальше будет, — отметил Точенов.

Он согласился с тем, что в действительности есть такие преступления, которые требуют сурового наказания, однако никто не вправе лишать человека жизни.

По его словам, сейчас меры лишения свободы должны соответствовать тем статьям, где предусматривается смертная казнь. Точенов добавил, что пока рано думать об отмене моратория, так как судебная система не везде работает честно и правоохранительные органы допускают ошибки.

Ранее 17 марта ВЦИОМ обнародовал опрос, согласно которому 2% опрошенных граждан хотели бы вернуть смертную казнь в России.