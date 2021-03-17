Пушков резко ответил на слова Зеленского о Крыме

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова украинского главы государства Владимира Зеленского о «стратегию деоккупации и реинтеграции» Крыма. Об этом сообщает Twitter.

Он отметил, что проведенный в 2014 году референдум не был «фейковым».

«Фейковым был и является сам Зеленский, обещавший, как кандидат в президенты, одно, а делающий совсем другое», — написал Пушков.

Сенатор добавил, что это стало причиной четырехкратного падения уровня поддержки Зеленского на Украине.

По его словам, саммит «Крымская платформа», который планируют провести 23 августа, «обречен на провал».

Ранее Зеленский подготовил «стратегию деоккупации и реинтеграции» Крыма.