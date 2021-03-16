Депутат просит проверить законность проведения анатомической выставки на ВДНХ

__is_photorep_included13509296: 1

Депутат Государственной думы Николай Земцов обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность проведения анатомической выставки Body Worlds («Мир тела») патологоанатома Гюнтера фон Хагенса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Девочка потеряла сознание на выставке мертвых человеческих тел «Мир тела» <...> Удивительно, чем руководствовалось ВДНХ, предоставляя свои выставочные площади под этот чудовищный «перформанс»? Направляю соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру РФ», – написал депутат.

Земцов также выразил мнение, что за подобные выставки «нужно привлекать к ответственности по статье 244 УК РФ за надругательство над телами умерших».

Выставка Body Worlds открылась на ВДНХ 12 марта. В экспозицию вошли человеческие трупы без кожи, а также отдельные органы, обработанные специальным образом. В РПЦ сочли проведение выставки неприемлемым.