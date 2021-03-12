Выставка трупов в Москве: искусство или надругательство
На ВДНХ открылась выставка Body Worlds патологоанатома Гюнтера фон Хагенса. Автор представил на суд зрителя человеческие трупы без кожи, а также отдельные органы, обработанные специальным образом. Экспозиция уже вызвала недовольство православных активистов движения «Сорок сороков».
Координатор движения Андрей Кормухин заявил изданию «Подъём», что считает выставку немецкого патологоанатома Body Worlds надругательством над телами умерших и требует ее закрытия.
Какое зрелище открылось перед посетителями и вокруг чего разворачивается скандал, — в фоторепортаже «Газеты.Ru»