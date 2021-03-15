В Кремле рассказали о распространении «Спутник V» за рубежом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, насколько глава государства Владимир Путин контролирует распространение вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом.

По его словам, спрос на российский препарат сейчас велик, он превышает предложение.

Представитель Кремля отметил, что президент заставляет усердно работать российский фонд прямых инвестиций (РФПУ), который уполномочен осуществлять международные связи для удовлетворения заявок на отечественную вакцину.

Песков уточнил, что Путин регулярно получает доклады о распространении «Спутник V», однако в приоритете остается вакцинация россиян.

«Президент не занимается признанием вакцины в ЕС. Признание дается не на основ дипломатических контактов. Вакцина хорошо уже изучена. Протестирована, испробована, существуют большие данные об использовании вакцины», — сказал пресс-секретарь.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что курс вакцинации «Спутником V» завершили 3,5 млн россиян.