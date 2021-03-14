Врач оценил миф о вреде салата из огурцов и помидоров

Диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков оценил миф об опасном сочетании огурцов и помидоров. Об этом он рассказал на YouTube-канале.

По его словам, человек за день съедает множество продуктов, которые остаются в желудке долгое время.

«И вот вы съедаете, а там все равно все это смешивается. Поэтому блажь это. Можно есть все», — сказал Ковальков.

В то же время специалист посоветовал «питаться теми продуктами, которые растут над землей», а также начинать прием пищи с отрубей, чтобы не переедать.

Ранее эксперт рассказал об опасности блинов с начинкой.