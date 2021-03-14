Врач оценил миф о вреде салата из огурцов и помидоров
Карина Казанцева
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Диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков оценил миф об опасном сочетании огурцов и помидоров. Об этом он рассказал на YouTube-канале.
По его словам, человек за день съедает множество продуктов, которые остаются в желудке долгое время.
«И вот вы съедаете, а там все равно все это смешивается. Поэтому блажь это. Можно есть все», — сказал Ковальков.
В то же время специалист посоветовал «питаться теми продуктами, которые растут над землей», а также начинать прием пищи с отрубей, чтобы не переедать.
Ранее эксперт рассказал об опасности блинов с начинкой.
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