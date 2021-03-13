Протестующие напали на микроавтобус, в котором ехал президент Аргентины

Участники протестной акции в Аргентине разбили окно машины, в которой находился президент страны Альберто Фернандес. Об этом сообщают телеканалы TN и La Nacion.

Телеканалы уточняют, что инцидент произошел в одной из провинций страны, Чубут, в ходе визита главы государства в город Лаго Пуэло.

Протестующие сначала окружили плотным кольцом машину политика, а после его посадки создавали препятствие для выезда. При этом, когда машина наконец-то смогла выехать, один из протестующих берет камень и бросает его в авто.

В результате глава государства не пострадал, поскольку сидел с противоположной стороны.