В РПЦ заявили, что в Европе могут запретить Библию из-за гендерной идеологии

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что гендерная идеология в Европе может стать причиной запрета Библии. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

По его словам, эта идеология приобретает антирелигиозные черты.

В частности он отметил, что людей принуждают следовать гендерной идеологии, по которой человек может сам выбрать свой пол.

«Ну тогда под запрет можно легко отправить Библию, где на первых же страницах говорится, что «Бог сотворил человека по образу и подобию своему, мужчину и женщину сотворил их». То есть мы исходим из того, что пол это то, что дано при рождении, что невозможно поменять», — сказал Иларион.

Митрополит подчеркнул, что пол с биологической точки зрения поменять нельзя, поскольку операция «придаст человеку одного пола внешний вид человека другого пола». Однако, как отметил Иларион, трансгендерная женщина не сможет стать полноценной из-за невозможности родить ребенка.

Ранее РПЦ высказала свое отношение к трансгендерам и сексуальным меньшинствам.