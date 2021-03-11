Захвативший заложницу в Северодвинске выдвинул требования

Мужчина, который захватил заложницу в офисе компании по выдаче микрозаймов в Северодвинске, выдвинул условия для ее освобождения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Мужчина, заявивший о захвате заложницы в микрофинансовой компании в Северодвинске, утверждает, что его преследуют коллекторы, пытаясь взыскать крупную сумму долга», — сказал собеседник.

Он заявил, что отпустит женщину и не причинит ей вреда, если коллекторы прекратят преследование.

Источник также отметил, что правоохранительные органы установили его личность: захватившим заложницу оказался 53-летний местный житель.

Ранее стало известно, что полиция оцепила место в Северодвинске, где, по предварительным данным, произошел захват заложника.