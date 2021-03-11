СК возбудил дело против убитого отца сестер Хачатурян

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении убитого отца сестер Хачатурян, Михаила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

Уголовное производство инициировано по факту насилия и побоев.

Один из адвокатов дочерей Алексей Паршин подчеркнул, что пока защита девочек не получила официального уведомления по заведению дела.

«Но на следующей неделе должны вызвать к следователю и признать девушек потерпевшими», — уточнил он.

28 июля 2018 года сестер Хачатурян задержали, они обвиняются в убийстве своего отца. На момент преступления — 27 июля 2018 года — им было 19, 18 и 17 лет. По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.