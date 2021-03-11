Житель Германии прилетел в Россию с семьей ради вакцинации «Спутником V»

Немец Штефан Хайлеманн прилетел в Россию с семьей для вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает издание Focus.

Сотрудник страховой компании подчеркнул, что данная вакцина является лучшей в мире.

«Конечно, я все продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне как-то не по душе. Поэтому я принял решение в пользу «Спутника», — уточнил Хайлеманн.

Он также добавил, что в качестве побочных эффектов он почувствовал повышенную температуру, однако на следующий день она прошла.

Кроме того, прибывший в Россию немец назвал более приятной жизнь в стране, поскольку ограничительные меры, введенные ранее в рамках борьбы с пандемией коронавируса, менее серьезные, чем в Германии.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».