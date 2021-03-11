В Канаде мужчина получил шесть лет тюрьмы за таран ворот резиденции премьера

В Канаде мужчину, протаранившего ворота резиденции премьера страны Джастина Трюдо, приговорили к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает CBC.

Кроме того, осужденному Кори Харрену пожизненно запретили владеть огнестрельным оружием.

Отмечается, что Харрен признал себя виновным в порче ворот резиденции, ущерб оценивается в $79 тыс.

Инцидент произошел 2 июля 2020 года. Харрен на своем пикапе протаранил ворота комплекса Ридо-Холл, где находится особняк Трюдо.