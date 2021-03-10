СМИ: задержан министр здравоохранения Алтая Сергей Коваленко

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко. Об этом сообщает портал «Новостей Горного Алтая» со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что телефон министра недоступен. Вместе с ним был задержан его помощник.

Других подробностей произошедшего не приводится.

Источник в правоохранительных органах также подтвердил ТАСС факт задержания Коваленко.

«Да, Коваленко задержан. В связи с чем — сейчас уточняется», — сказал собеседник.