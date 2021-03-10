СМИ: задержан министр здравоохранения Алтая Сергей Коваленко
Ника Пикекатлет
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Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко. Об этом сообщает портал «Новостей Горного Алтая» со ссылкой на источник.
Издание отмечает, что телефон министра недоступен. Вместе с ним был задержан его помощник.
Других подробностей произошедшего не приводится.
Источник в правоохранительных органах также подтвердил ТАСС факт задержания Коваленко.
«Да, Коваленко задержан. В связи с чем — сейчас уточняется», — сказал собеседник.
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