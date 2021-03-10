В Москве в среду ожидается до -13°С
Ника Пикекатлет
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В Москве в среду, 10 марта, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Так, днем температура воздуха составит -13°С — -11°С. Прогнозируется слабый ветер.
Вечером столбики термометров опустятся до -21°С — -19°С, ветер будет дуть со скоростью 2 — 7 м/с.
Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.
Кроме того, синоптики предупреждают об образовании гололедицы на дорогах.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.
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