Постпред РФ назвал неприемлемыми условия ОЗХО для России в ситуации с Навальным

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин прокомментировал условия, которые организация выставила России для взаимодействия по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что требования являются совершенно неприемлемыми.

По его словам, до этого Россия обратилась к ОЗХО по вопросу об оказании технического содействия.

«В ответ техсекретариат выставил совершенно неприемлемые условия взаимодействия, несмотря на то, что определение модальностей содействия — прерогатива запрашивающего государства-участника», — сказал Шульгин.

Кроме того, постпред подчеркнул, что идея о поездке экспертов ОЗХО в Россию для расследования ситуации с Навальным является неактуальной. Он также выразил мнение, что техсекретариат руководствуется политическими установками в данном вопросе.

Ранее в МИД России рассказали, зачем Запад придумал историю с «отравлением» Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.