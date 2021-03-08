В РПЦ надеются, что РФ запретит иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов выразил надежду, что Россия запретит иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей. Об этом он сказал в эфире радио «Вести FM».

«Я надеюсь, что президент примет правильное решение и все же иностранцам ограничит возможность пользования услугами российских суррогатных матерей», — сказал Лукьянов.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев.

Согласно тексту, суррогатные матери смогут вынашивать детей только для граждан России или лиц с видом на жительство в России в возрасте от 25 до 55 лет, состоящих в браке.

Позже законопроект о суррогатных матерях назвали неконституционным.