Франция подарила Словакии 15 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Словацкий премьер Игорь Матович заявил, что Франция подарила Словакии 15 тыс. доз англо-шведской вакцины AstraZeneca. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, передача вакцин состоялась в городе Бойнице. Он уточнил, что с понедельника, 8 марта, препарат начнут развозить по стране.

«В понедельник мы начинаем делать прививки этой вакциной людям в возрасте 60-70 лет. Недавние исследования подтвердили, что эта вакцина снижает на четвертую неделю после первой прививки риск госпитализации на 94%. Именно в этом сейчас Словакия нуждается», — написал Матович.

Кроме того, премьер поблагодарил французские власти за такое решение, а также за помощь в получении 100 тысяч вакцин Pfizer/BioNTech от ЕС вне очереди.

Ранее стало известно, что Словакия из-за нехватки мест отправляет ковид-больных в Германию и Польшу.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 117,1 млн заболевших, свыше 92,7 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».