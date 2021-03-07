В Кемерове задержали юношу, убившего 17-летнюю подругу 15 ударами ножа

В Новосибирской области сотрудники Следственного комитета возбудили дело в отношении 19-летнего юноши по факту в убийства подруги. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

По данным следствия, тело 17-летней девушки было найдено в воскресенье, 7 марта, в доме по улице Кошурникова в Дзержинском районе. На нем было 15 ножевых ранений.

В ходе работы следователей в качестве подозреваемого был установлен молодой человек девушки. Сразу после совершения преступления он покинул регион.

Юноша был задержан сотрудниками полиции в торговом центре в Кемерово.

Выясняются обстоятельства произошедшего.