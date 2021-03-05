Один человек погиб при взрыве газового оборудования на предприятии в Златоусте
Один человек погиб в результате взрыва газового оборудования на литейном предприятии в городе Златоусте Челябинской области в пятницу, 5 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника главы города Алексея Коновалова.
Отмечается, что речь идет о цехе ООО «Уральская сталелитейная компания».
Жертвой происшествия стал один мужчина — отец-одиночка, воспитывающий шестерых детей. По словам Коновалова, семье погибшего будет оказана помощь.
В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы, ситуация находится на контроле у руководства города.
Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах региона, произошел взрыв газового баллона при его выгрузке из автомобиля на территорию производства.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали при взрыве в лаборатории псковского университета.