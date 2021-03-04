Путин: девять регионов России еще не приступили к вакцинации от коронавируса

К вакцинации от коронавируса приступили пока не все регионы России, сообщил президент РФ Владимир Путин в эфире России 24 на встрече с волонтерами акции «Мы вместе».

По его словам, граждан в девяти субъектах еще не начали вакцинировать, это связано с логистическими проблемами, распределением готовых препаратов и организацией пунктов для прививок.

Правительство России и Министерство здравоохранения знают об этой ситуации и работают над решением проблемы, добавил Путин.

Также глава государства пожелал удачи всем зарубежным компаниям, которые занимаются разработкой вакцин от COVID-19.

Ранее Росздравнадзор заявил, что не получал информацию о появлении непредвиденных реакций организма после вакцинации российскими препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».