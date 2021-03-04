На Бали назвали условия открытия границ для туристов

Власти Бали представили план перезапуска туристического сезона с условиями для въезда иностранных граждан. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Губернатор острова Ваян Костер отметил, что въезд может быть разрешен в «зеленые» зоны, где фиксируется наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация.

Министр туризма Сандиага Уно уточнил, что для путешественников станут открыты Нуса-Дуа, Сануре, Куте, Нуса Пениде и Сануре.

Ожидается, что в этих районах, за пределы которых будет запрещен выезд, будут усилены меры безопасности на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

При этом власти намерены ужесточить наказание для нарушителей установленных правил после открытия регионов. Так, сумма штрафа будет поднята с $7 до $70, а туристов, которые неоднократно нарушали меры, ждет депортация.

Ранее россияне назвали самые желанные направления для путешествий после открытия границ.