В отношении калининградца возбудили дело о содействии терроризму

Дело о содействии терроризму возбудили в отношении жителя Калининграда, который задержан по подозрению в подготовке теракта на объекте энергетики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»)», — сообщили в управлении.

Ранее ФСБ в Калининградской области задержала россиянина, планировавшего теракт на объекте энергетики.

42-летний мужчина планировал совершить теракт «по мотивам ненависти к действующей власти». Также он вербовал жителей области для участия в терроризме.