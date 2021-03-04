Российский «Спутник V» зарегистрировали в Лаосе

Российский фонд прямых инвестиций рассказал о регистрации вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» в Лаосе. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

Там уточнили, что Лаос стал 44-м государством, которое одобрило регистрацию российского препарата.

Кроме того, РФПИ подчеркивает, что «Спутник V» входит в тройку вакцин по числу регистраций в мире. Население стран, которые одобрили препарат для вакцинации, превышает 1,1 млрд человек.

Ранее Шри-Ланка также зарегистрировала «Спутник V».

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».