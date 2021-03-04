Путин рассказал о дружбе с представителями байкерского движения

Президент России Владимир Путин рассказал о дружбе с многими представителями байкерского движения. Соответствующее заявление он сделал на встрече с волонтерами акции «Мы вместе», сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что байкерское движение в России является особенным и патриотическим.

«Я со многими из них дружу и хочу передать всему движению самые наилучшие пожелания и благодарность за все, что они делают по патриотическому воспитанию молодых людей», — подчеркнул Путин.

Ранее, летом 2019 года, Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал».