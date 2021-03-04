Путин сравнил с ублюдками и букашками тех, кто толкает к суициду подростков через сеть

Президент России Владимир Путин резко высказался в адрес тех, кто подталкивает детей и подростков к суициду через интернет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что такие люди являются ублюдками и букашками, которых «раздавить не жалко».

«Одно дело, когда он сидит в интернете и такой крутой Рэмбо, толкает, там, девчонку или пацана спрыгнуть с крыши, выстраивает целую концепцию, подводя к этому, а как только полиция зашла, в штаны наложил в прямом смысле этого слова», — добавил Путин.

Глава государства отметил, что своей деятельностью такие люди строят работу так, что могут зарабатывать с помощью размещения рекламы.

При этом политик призвал не позволять совершать такую работу на территории страны, поскольку эти люди опасны для будущего России.

Ранее TikTok заявил об удалении контента с призывами к суициду.