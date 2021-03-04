Более двух млн россиян получили обе дозы вакцины от коронавируса

Более двух миллионов россиян уже получили обе дозы вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в четверг, 4 марта, передает РИА «Новости».

По его словам, еще чуть меньше двух миллионов человек получили первую прививку.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 4 290 135 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 87 823 человека, вылечились 3 869 857 пациентов.

Ранее Путин заявил о снижении темпов распространения коронавируса в России.