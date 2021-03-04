Демограф объяснила, чем вызван перенос переписи населения РФ

Перенос всероссийской переписи населения на конце августа – начало сентября сделан для удобства переписчиков и по причине того, что в это время семьи с детьми стараются вернуться домой с дач и курортов, рассказала «Газете.Ru» заведующая Научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.

Перепись пройдет с 23 августа по 30 сентября. Соответствующее постановление было направлено в правительство Министерством экономического развития РФ.

«Я руководила переписным участком на двух последних всероссийских переписях, они проходили в октябре. Перенос на сентябрь сделали для сопоставления с теми двумя переписями. Сравнивать результаты переписей, которые проходили более-менее в один момент времени – это более точно», — пояснила эксперт.

По ее словам, в Советском Союзе все переписи проходили в середине января, но длились до полугода из-за того, что во многие труднодоступные районы переписчикам было долго добираться.

«К тому же, по прогнозам медиков, к началу осени у примерно 60% населения России выработается коллективный иммунитет, и ситуация будет располагать к проведению такого масштабного мероприятия», — добавила демограф.