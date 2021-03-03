Кардиолог рассказал, как метеозависимым справиться с перепадами давления

Врач-кардиолог Юрий Серебрянский рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», как людям, реагирующим на перепады давления, пережить смену погоды.

По его словам, на смену погоды реагируют все люди. Тем не менее, некоторые страдают особенно сильно. Им следует посоветоваться с лечащим врачем и заранее подготовить лекарства.

«Есть смысл контролировать артериальное давление и при повышенном артериальном давлении, выше значимых величин (160-170), иметь наготове «Капотен», «Коринфар», — сказал Серебрянский.

Кроме того, лицам с пониженным давлениям может помочь кофе или крепкий чай.

Ранее врач рассказал, кто плохо переносит перепады температуры и давления.