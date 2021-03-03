Навального привезли в СИЗО «Кольчугино» Владимирской области

Алексея Навального перевели в СИЗО «Кольчугино», который находится во Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что там он проходит карантин, который может продлиться 15 суток, согласно законодательству.

По его словам, после этого Навальный будет отправлен в отряд ИК-2 в Покров.

Ранее в ОНК заявили о переводе Алексея Навального в ИК во Владимирской области. Однако в СИЗО-3 Кольчугино и исправительной колонии №2 Покрова подчеркнули, что не располагают такой информацией. При этом источник в системе ФСИН сообщал, что Навального доставили в СИЗО Кольчугино, откуда его переправят в ИК-2 в Покрове.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. 20 февраля Мировой суд Бабушкинского района Москвы назначил Навальному штраф в размере 850 тыс. руб. и признал виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.