Врио главы Мордовии Артем Здунов дал старт кадровому проекту «Моя Мордовия»

Проект направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей. Победители будут включены в резерв управленческих кадров Республики Мордовии и получат право на участие в образовательной программе по развитию управленческих навыков. Организатором выступает администрация главы Республики Мордовии при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».

3 марта в Доме Правительства Республики Мордовии состоялся пресс-брифинг, посвященный старту республиканского кадрового проекта «Моя Мордовия». В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовии Артем Здунов, руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын, заместитель председателя Общественной палаты Республики Мордовии, председатель Наблюдательного совета проекта Наталья Долматова и президент Федерации тенниса России, член Наблюдательного совета проекта Шамиль Тарпищев.

Врио главы Республики Мордовии Артем Здунов объявил старт нового проекта и рассказал о его целях: «Мы запускаем республиканский кадровый проект по поиску руководителей для органов власти Мордовии. По всей стране подобные региональные кадровые проекты становятся центрами притяжения не просто профессионалов, а неравнодушных и активных людей. Это больше чем просто поиск профессиональных кадров. Формируется самосознание управленческого аппарата как единой команды, работающей на общую цель – развитие территории, повышение уровня жизни людей».

Он отметил необходимость обновления кадрового состава республиканских органов власти. «Наша главная задача – создание благоприятных условий для достойной жизни каждого человека. Это и высокооплачиваемые рабочие места, и социальная инфраструктура. Для этого нам предстоит наводить порядок в управлении, оздоравливать финансовую систему. И мы уверены, что для этого необходимо обновление управленческого аппарата, вовлечение в него тех достойных людей, которые раньше не могли пробить себе путь в систему управления или даже не помышляли об этом», – сказал Артем Здунов.