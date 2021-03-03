Мурашко призвал россиян соблюдать меры по коронавирусу, чтобы избежать третьей волны

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал граждан соблюдать меры безопасности по коронавирусу до формирования популяционного иммунитета. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, чтобы избежать третью волну коронавируса необходимо проводить вакцинопрофилактику, соблюдать социальную дистанцию, носить маски и выполнять другие мероприятия, регламентированные Минздравом и Роспотребнадзором.

«Мы хотели бы, чтобы граждане понимали всю меру ответственности», — добавил министр.

Мурашко напомнил, что наиболее тяжело коронавирус протекает у людей старше 60 лет, поэтому они нуждаются в дополнительной защите и приоритетной вакцинации.

По последним данным, в России коронавирус выявили у 4,2 млн человек, выздоровели 3,8 млн, скончались 86,8 тысяч.

Ранее инфекционист назвал дату снятия основных коронавирусных ограничений.