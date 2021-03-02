Совфед и Минтруд обсуждают включение срочной службы в стаж для пенсии

Сенаторы и представители Минтруда РФ начали обсуждать включение срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщила ТАСС зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Эту тему начали рассматривать, так как служба в армии является конституционной обязанностью и у человека в отличие от других нестраховых периодов нет права выбора. Поэтому гражданин, который не служил, оказывается в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил.

«Мы сейчас работаем с министерством труда и соцзащиты на предмет включения в стаж для назначения пенсии на льготных условиях службы в армии», — отметила Бибикова.

Она напомнила, что по инициативе президента РФ Владимира Путина была внесена поправка в действующее законодательство, которая предусматривает назначение пенсии на льготных условиях именно для лиц с длительным стажем работы — это мужчины, у которых 42 года стажа, и женщины, у которых 37 лет стажа.

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