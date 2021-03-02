В Крыму ответили на условия Авакова по возобновлению подачи воды
Ника Пикекатлет
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Депутат крымского парламента Алексей Черняк прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова по условиям подачи воды в полуостров. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.
«Неужели это до сих пор не могут осмыслить политики или чиновники Украины? Со всеми проблемами мы справлялись и будем справляться и дальше», — подчеркнул Черняк.
По его словам, Крым будет «обеспечен надежным и устойчивым водоснабжением» при поддержке России.
Ранее Аваков назвал условие для подачи воды в Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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