Эксперты оценили новую японскую стратегию в отношении Курил

В свое время личный друг Владимира Путина и уважаемый в России политик Синдзо Абэ, будучи премьер-министром Японии, вдруг неожиданно поклялся на могиле родителей, что сделает все для подписания мирного договора с Россией и вернет т.н. «северные территории» своей стране, напомнил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в колонке, опубликованной в издании «Аргументы недели».

«Именно в этот момент стало понятно, что японская сторона совершила фатальную ошибку, игнорируя особенности русской ментальности», — считает эксперт.

«Теперь японские эксперты пишут в своих медиа, что поправки в российскую Конституцию, принятые и имплементированные в 2020 году, прямо запрещают передачу российских территорий кому бы то ни было. Собственно, острова и раньше никто отдавать не планировал, поправки только закрепили норму закона», — подчеркивает Мухин.

Между тем, «на Курилах силами Минобороны РФ развернута дополнительная военная инфраструктура, проводятся регулярные стрельбы, учения и вообще, жизнь российских граждан там начинает налаживаться», — напомнил политолог.

Вот как комментирует публикацию одной из ведущих японских газет Алексей Мартынов в «Московском комсомольце»: «Автор тщательно муссирует 30 лет переговоров уже с новым российским правительством после упразднения Советской страны. Однако на середине не слишком длинного текста всплывает вдруг фамилия Навального. Так сказать, бинго! К концу выходит незатейливый вывод, что с путинским режимом возврат островов бесперспективен и что, если японцы хотят прогресса в возврате Курил, следует решительно содействовать ускорению смены политического режима в России. То есть японцы вбрасывают идею на одобрение американским кураторам и как бы снова делают заявку на лицензию на вмешательство во внутренние дела России, как и сто с лишним лет назад».

Тема посягательств на российские Курилы − одна из больных во внутренней политике Японии, любовно привитая японцам их американскими друзьями еще в 50-х гг. прошлого века, считает политолог.

«Эту больную мозоль янки тщательно лелеют и расковыривают с завидным постоянством», — отмечает он.

Новизна подхода, который исповедуют в некоторых политических кругах Японии заключается в том, что предлагается не возлагать надежд на диалог с существующим российским правительством, а, напротив, способствовать чуть ли не его падению - путем поддержки протестного движения в России в целом, и отдельных его лидеров в частности, констатирует Михаил Хазин в публикации для «Новых известий», и напоминает: «история учит, что подобные «схемы» вообще плохо кончаются. Достаточно вспомнить взаимодействие кайзеровской Германии с большевиками, и чем это в итоге закончилось для самой Германии. Японская же схема и вовсе абсурдна. Германия в Первую Мировую хотя бы действовала для себя, а вот «новая стратегия» Японии не выгодна никому, кроме Соединенных Штатов.

Думать об изменении статуса Курил нельзя категорически, даже если положить этот процесс в основу Договора о дружбе и сотрудничеству, убежден экономист.

«Поскольку, во-первых, под этим есть геостратегическая ситуация с Охотским морем, а, во-вторых, с учетом активности США, это только активизирует реваншистов в Японии», — отметил он.

Принятые в прошлом году поправки к Основному закону РФ запрещают любое отчуждение российской территории.