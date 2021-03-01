Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавируса прекрасно справляются с мутациями инфекции, которые появились в разных странах. Об этом он сказал во время встречи с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой в понедельник, 1 марта, передает РИА «Новости».

«Российские вакцины эффективно работают и против мутаций коронавируса, которые всех в Европе пугают», — подчеркнул глава государства.

По его словам, их действенность показали клинические испытания.

Скворцова, в свою очередь, добавила, что в России было выявлено 3,5 тыс. мутаций коронавируса нового типа. Распространенность семи из них превышает 5% в популяции, а четыре из этого числа — в S-белке в шипообразном, но ни одна из них не в рецепторном домене, отметила глава ФМБА.

«И в этой связи рецепторный домен в нашей популяции не изменен, и все наши вакцины – и «Спутник», и вакцина, производимая «Вектором», – хорошо действуют, потому что антитела нормально, без изменений связываются с этим сайтом», — пояснила Скворцова.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия занимает активную позицию в вопросе поставки вакцины от коронавируса нового типа за рубеж, спрос на российский препарат повышается.