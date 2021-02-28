Президент Чехии обратился к Путину с просьбой поставить «Спутник V»

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Президент Чехии Милош Земан, апрель 2019 года Президент Чехии Милош Земан, апрель 2019 года
Президент Чехии Милош Земан, апрель 2019 года
Michael Gruber/AP

Президент Чехии Милош Земан отправил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить его стране российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом он сказал телеканалу CNN Prima.

Он сообщил, что рассчитывает на скорые поставки данного препарата.

«Если я правильно информирован, то моя просьба будет удовлетворена», — заявил Земан.

По его словам, потребуется сертификация «Спутника V». Политик отметил, что она может быть проведена не обязательно Европейским агентством лекарственных средств.

«Для меня было бы совершенно достаточно сертификата [на применение] от [чешского] Государственного института по контролю за лекарственными препаратами», — сказал Земан.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.