В ОП рассказали о вовлечении свыше 15 млн россиян в социальные инициативы

В Общественной палате РФ 26 февраля в преддверии Всемирного дня некоммерческих организаций прошла пресс-конференция «Некоммерческий сектор России как фактор формирования доверия в обществе и партнер государства в реализации социальной политики».

На современном состоянии некоммерческого сектора и на том, какой диалог сложился между государством, обществом и НКО сосредоточилась в своем выступлении Лидия Михеева, Секретарь Общественной палаты РФ.

«Во всем мире зарегистрировано более 10 миллионов НКО, активисты которых на ежедневной основе занимаются многими полезными делами: помогают малоимущим, защищают интересы детей, людей с инвалидностью, других незащищенных категорий граждан. В России функционирует более 210 тысяч таких организаций — на сегодняшний день третий сектор играет огромную роль в оказании социальных услуг и стал надежным партнером государства в решении социальных, экологических проблем, в решении культурных, просветительских задач», — утверждает глава ОП РФ.

Лидия Михеева отметила, что Общественная палата Российской Федерации внимательно следит за развитием третьего сектора и оказывает всестороннюю поддержку НКО в построении диалога между государством, некоммерческими организациями и обществом.

«Выстраивание этого диалога заняло не один год, но за последнее время удалось совершить настоящий прорыв», — говорит она.

Кроме того, Общественная палата РФ совместно с региональными общественными палатами с целью привлечь внимание граждан к работе некоммерческих организаций запускает специальную акцию.

В течение трех дней — 26, 27 и 28 февраля — участники акции #ДеньНКО смогут рассказать в своих социальных сетях и на страницах в интернете о ярких социальных проектах, через которые они оказывают реальную помощь, о позитивных результатах деятельности НКО в регионе, сопроводив публикации фотографиями, видео и хештегами: #ДобрыеЛюди, #ДеньНКО, сообщили организаторы.