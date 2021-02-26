В России могут запретить продажу животных в зоомагазинах

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил запретить продавать животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. Об этом пишет РИА «Новости».

«Если говорить о запрете продажи животных через зоомагазины, я считаю, надо запрещать. Птичьи рынки надо запрещать. Вот эти безобразные условия, в которых они находятся в зоомагазинах, это надо запрещать», — сказал Бурматов.

По его словам, животные могут находиться в клетках месяцами без должной вентиляции.

Ранее приморец похитил из зоомагазина клетку с попугаями для своей девушки.