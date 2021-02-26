В Москве экстренно сел самолет рейса Гонконг — Мадрид
Ника Пикекатлет
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В московском аэропорту Шереметьево экстренно приземлился самолет Boeing-777, выполнявший рейс Гонконг — Мадрид. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Собеседник уточнил, что самолет, находясь в воздухе, передал информацию об отказе одного из каналов управления левым двигателем. После этого в столичный аэропорт был направлен запрос на совершение посадки.
По словам источника, в результате никто не пострадал, самолет сел благополучно.
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