Минздрав Вьетнама разрешил экстренно применить «Спутник V»

Министерство здравоохранения Вьетнама разрешило экстренно применить российский препарат «Спутник V» для вакцинации населения страны от коронавируса нового типа. Об этом сообщает «Интерфакс».

До этого власти страны одобрили применение только шведского препарата AstraZeneca.

При этом Вьетнам продолжает вести переговоры о получении других вакцин. В частности обсуждается поставка 30 млн доз вакцины американской компании Pfizer в 2022 году.

Ранее Гватемала сообщила о регистрации российского «Спутника V» для вакцинации от COVID-19. Российский препарат также был одобрен в Гондурасе и Киргизии.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 113,4 млн заболевших, свыше 89 млн человек выздоровели, а более 2,5 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».