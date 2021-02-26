Специалист рассказала, как распознать депрессию

Психолог Ольга Коротина-Гессе рассказала, по каким признакам можно определить наступление депрессии. Об этом сообщает «Пятый канал».

Она отметила, что многие люди недооценивают серьезность этого заболевания и считают, что у них депрессия, ссылаясь на плохое настроение.

По ее словам, первым признаком может служить ухудшение настроения без видимой причины. Специалист добавила, что после этого следует состояние уныния, когда человек чувствует себя безнадежным, а также видит жизнь бессмысленной.

Коротина-Гессе уточнила, что вторым признаком может стать снижение внимание, концентрации. Психолог заявила, что пациенты с депрессией также начинают винить себя во всем без определенной причины.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что при наличии заболевания, люди сталкиваются с проблемами со сном, с перееданием или недоеданием, снижением активности из-за отсутствия внутренней энергии.

Коротина-Гессе посоветовала следить за своим состоянием и обратиться к врачу при наличии данных признаков.

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