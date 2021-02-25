Эксперты ЭИСИ обсудили перспективы партии «Справедливая Россия — За Правду»

В четверг, 25 февраля на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе ЭИСИ «Справедливая Россия — За Правду»: как лидеры новой политической силы поведут партию ко второму месту на выборах?».

Эксперты обсудили, как партия планирует вести борьбу за второе место в Госдуме, какую выберет стратегию для этого и что может ей в этом помочь. Модератором дискуссии выступил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ, представил социологические данные по информированности и поддержке объединенной партии «Справедливая Россия — За правду». Эксперт констатировал неплохую осведомленность граждан о создании новой партии и в целом положительное отношение к этому — по состоянию на 21 февраля 33% респондентов знали о принятии решения об объединении партий и 39% из них положительно к этому отнеслись. Опрос продемонстрировал, что на текущий момент 11% респондентов готовы проголосовать за партию. Как пояснил Михаил Мамонов, это авансовая оценка, она свидетельствует о хорошем потенциале — высоком показателе верхней рамки поддержки партии.

Андрей Кузнецов, член Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду», председатель регионального отделения «Справедливой России» по Свердловской области, в своем выступлении тезисно раскрыл, что стратегия партии заключается в том, чтобы укрепить, объединить родственные социально-политические силы, и с помощью такой объединенной силы реализовать целый ряд необходимых стране социально-экономических решений.

Николай Стариков, писатель, член Изборского клуба, охарактеризовал потенциал партии очень высоко. Эксперт обратил внимание на большой рост интереса избирателей к партии и назвал ее «единственной растущей партией в России».

Олег Нилов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе РФ, остановился в своем выступлении на том, как содержательно должна выглядеть программа партии и какие задачи партия должна сейчас перед собой в этом направлении поставить. «Главный вопрос сегодня — это наша работа по отношению к избирателю. 60% избирателей на прошлых выборах не приняли участие в голосовании. Важной задачей партии является достучаться до каждого, донести до каждого тезисы программы, в идеале подкрепленные конкретным законопроектом. Народ этого от нас ждет. И это, в первую очередь, мы должны ему предложить», — отметил он.