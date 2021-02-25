Более половины россиян выбрали символом России медведя

Более половины (62%) россиян выбрали в качестве национального символа России медведя. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что каждый десятый (11%) россиянин отдал свой голос за амурского или уссурийского тигра.

Еще 9% респондентов предпочли двуглавого орла.

Среди выбранных животных также были волк, собака, лев, кошка и лошадь.