Десятки тысяч людей присоединились к акции ЕР и волонтерских объединений «Защитим память героев»

«Единая Россия» вместе с «Молодой Гвардией», «Волонтерами Победы» и «Волонтерской Ротой Боевого Братства» 23 февраля провела акцию «Защитим память героев». В ней приняли участие десятки тысяч человек во всех регионах.

Они принесли цветы к обелискам, захоронениям и мемориалам Великой Отечественной войны в знак защиты памяти героев.

Жители Дальнего Востока не только возлагали цветы, но и убрали снег вокруг памятных мест. В Петропавловске-Камчатском главными площадками акции стали памятник воинам Советской армии — освободителям Курильских островов в 1945 году от японских милитаристов, монумент «Скорбящей матери» и памятник морякам-пограничникам.

В Приморье активисты и жители районов края возложили цветы более чем к 300 мемориалам. В Кузбассе более тысячи представителей «Единой России», молодогвардейцев и волонтеров посетили более ста памятников Великой Отечественной войны.

Жители Дагестана возложили цветы к мемориалам во всех 52 муниципалитетах республики. В Севастополе горожане, активисты партии и добровольцы посетили более 200 мемориалов.

В Волгограде центральной площадкой акции стал Мамаев Курган. Более тысячи человек возложили цветы к вечному огню в Зале Воинской славы, а также на площади Скорби и к постаменту «Родина-мать зовет!».

В Москве массовое возложение прошло в нескольких местах. К Монументу Победы нa Поклонной горе пришли почти две тысячи человек. В Александровском саду к могиле Неизвестного солдата цветы возложили Президент Владимир Путин и Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, а также депутаты Государственной думы.

«Самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы. Помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов», - сказал президент.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с горожанами возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.

«Пример героизма, который явила страна, заслуживает уважения и вечной памяти. Именно поэтому в каждом регионе, городе, селе мы приходим на воинские захоронения, на братские могилы, могилы Неизвестного солдата и отдаем дань памяти их мужеству и героизму», — отметил он.

Активисты движения «Волонтеры Победы» не только приняли участие в возложениях, но и лично поздравили более семи тысяч ветеранов. Председатель Центрального штаба движения Ольга Амельченкова сообщила, что добровольцы также передали ветеранам более 10 000 «Писем Победы», которые написали люди из разных стран мира.