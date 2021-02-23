Матвиенко и Володин возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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Мемориальный архитектурный ансамбль Могила Неизвестного Солдата. На надгробной плите установлена... Мемориальный архитектурный ансамбль Могила Неизвестного Солдата. На надгробной плите установлена...
Мемориальный архитектурный ансамбль Могила Неизвестного Солдата. На надгробной плите установлена...
Денис Гришкин/РИА «Новости»

Председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом пишет пресс-служба Совфеда и пресс-служба Госдумы.

«В День защитника Отечества Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко почтила память погибших за Родину, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии также участвовали первый зампредседателя СФ Андрей Яцкин, вице-спикеры верхней палаты Николай Журавлев, Галина Карелова, а также руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов.

В свою очередь, Володин возложил цветы в сопровождении руководителей думских фракций и депутатов, включая первого вице-спикера Александра Жукова и вице-спикеров Петра Толстого и Ирину Яровую.

Церемония завершилась маршем роты почетного караула и военного оркестра.

Ранее цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложил президент России Владимир Путин.