Жену наркобарона Коротышки задержали в США

Министерство юстиции США заявило о задержании супруги наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Эль Чапо («Коротышка») Эмму Коронель Аиспуро. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что жена наркобарона была задержана в штате Виргиния в международном аэропорту Вашингтон Даллес.

По данным министерства, ее подозревают в участии в международном обороте наркотиков. Кроме того, ее подозревают в оказании помощи супругу в побеге из тюрьмы годами ранее.

Ведомство уточняет, что уже завтра 31-летняя Аиспуро должна появиться на слушании суда, которое пройдет по видеосвязи.

В июле 2019 года американский суд вынес решение в отношении Эль Чапо, который был приговорен к пожизненному заключению.