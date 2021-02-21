Мясников рассказал о снижающих риск диабета продуктах

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, которые снижают риск развития диабета второго типа, передает РИА «Новости».

В список таких продуктов вошли: бокал красного вина, стакан молока и четыре чашки кофе в день. По его словам, раздельное употребление этих продуктов поможет снизить риски развития диабета.

Однако Мясников напомнил, что на появление у человека диабета влияет генетика, лишний вес и возраст. Наличие же большого количества жира на животе может свидетельствовать о нечувствительности к инсулину.

Ранее медики сообщили о росте числа пациентов с диагностированным диабетом после коронавируса. О том, как взаимосвязаны две болезни, кто находится в группе риска и как обезопасить себя от развития диабета, «Газета.Ru» поговорила с ведущими эндокринологами.