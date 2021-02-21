Более 30 протестующих задержаны в Испании

В Испании более 30 участников акции в поддержку рэпера Пабло Аселя задержаны во время протестных выступлений в субботу, 20 февраля, сообщает полиция Каталонии на своей странице в Twitter.

«В общей сложности 34 человека были арестованы за инциденты, связанные с общественными беспорядками и грабежами», – указано в сообщении.

При этом 31 человек был задержан в Барселоне, двое – в Таррагоне, один – в Лериде.

Первые выступления на улицах Испании начались во вторник, 16 февраля. Участники протестов забрасывали полицейских различными предметами. Акции спровоцировал арест рэпера Пабло Аселя, которого обвинили в прославлении терроризма, а также оскорбление монархии и госинститутов. Суд вынес в отношении него решение об аресте сроком на девять месяцев.