Собянин считает ситуацию с коронавирусом в Москве обнадеживающей

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в столичном регионе. Об этом сообщает «Россия 1».

Он отметил, что статистика прироста новых случаев заражения показала снижение заболеваемости в Москве.

Кроме того, по его словам, в столице также фиксируется снижение госпитализаций пациентов с COVID-19 и число пациентов с тяжелыми формами заболевания.

Градоначальник подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Москве является обнадеживающей.

«Но просто надо иметь ввиду, что пандемия еще не прошла, и надо все равно беречься», — заключил Собянин.

Днем ранее столичный оперштаб по коронавирусу сообщил, что в городе выявлено минимальное с 1 ноября число случаев коронавируса.

В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».